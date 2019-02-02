Крикунов — о Чайковски: воспаление хитрости у него

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился эмоциями после игры с «Адмиралом» (0:3), которая прошла в Балашихе.



«Команда соперника победила заслуженно, они сыграли сегодня лучше нас. Мы играли только в первом периоде. Так хотели забить чистенько, без борьбы, без усилий. Поэтому нас и наказали. По крайней мере ясно, что нужно делать. У нас была последняя игра перед перерывом. Завтра — перерыв, а потом начинаем работать.



Что случилось с Чайковски? Воспаление хитрости у него. Надеемся на возвращение травмированных после паузы. Верим, что появятся Койвисто и Тарасов», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Бело-голубые прервали серию из трёх побед, а подопечные Сергея Светлова одержали вторую победу подряд.