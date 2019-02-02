Терещенко: не устану говорить, что у минского «Динамо» команда есть

Нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко подвёл итоги домашнего матча с рижским «Динамо» (3:1).



«Начало было быстрым у соперника, играли агрессивно. Нас давили, но мы выдержали. Заслуженная победа, команда сегодня здорово играла. Не устану говорить, что команда есть, она живет, хочет выигрывать, и она будет выигрывать. Много удалений в матче? Все хотели выиграть, где-то эмоции захлестывали, где-то позицию проиграли.



Удачно играем с Ригой? Это игра, мы выходим на каждую игру, без разницы, кто против — Рига или ЦСКА. Готовимся к каждому матчу, хотим выигрывать и идём к этому. Все голы шикарные, команда работала. Не хочу выделять какой-то гол, ребята в меньшинстве пластались, сколько на себя поймали, это тоже много о чём говорит. Черновая работа даёт результат, а голы — уже следствие выполнения игрового задания», — передаёт слова Терещенко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Дубль Уиркоша помог минскому «Динамо» обыграть рижских одноклубников