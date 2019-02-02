«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон» и одержала седьмую победу подряд

«Филадельфия Флайерз» встречались с «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Пенсильвании и закончилась со счётом 5:4 ОТ в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Лётчики» открыли счёт на 4-й минуте стараниями Шона Кутюрье, на что гости ответили голами Тая Ратти, Коннора Макдэвида и Адама Ларссона. Капитан «Филадельфии» Клод Жиру сократил отставание до одного гола, но Зак Кассиан в четвёртый раз огорчил хозяев. Трэвис Конечны снова сократил отставание до минимума, а чуть позже Уэйн Симмондс восстановил паритет. В овертайме победу хозяевам принёс Нолан Патрик.

Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 38 секунд, заработал показатель полезности «–2» и одно удаление, нанёс два броска в створ ворот, провёл три силовых приёма и заблокировал два броска. У форварда Михаила Воробьёва «–1» за 2 минуты 50 секунд на льду.

«Филадельфия» продлила победную серию до семи матчей, «Эдмонтон» потерпел четвёртое поражение подряд.