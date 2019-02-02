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«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон» и одержала седьмую победу подряд

«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон» и одержала седьмую победу подряд
Хоккей / НХЛ

«Филадельфия Флайерз» встречались с «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Пенсильвании и закончилась со счётом 5:4 ОТ в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Лётчики» открыли счёт на 4-й минуте стараниями Шона Кутюрье, на что гости ответили голами Тая Ратти, Коннора Макдэвида и Адама Ларссона. Капитан «Филадельфии» Клод Жиру сократил отставание до одного гола, но Зак Кассиан в четвёртый раз огорчил хозяев. Трэвис Конечны снова сократил отставание до минимума, а чуть позже Уэйн Симмондс восстановил паритет. В овертайме победу хозяевам принёс Нолан Патрик.

Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 38 секунд, заработал показатель полезности «–2» и одно удаление, нанёс два броска в створ ворот, провёл три силовых приёма и заблокировал два броска. У форварда Михаила Воробьёва «–1» за 2 минуты 50 секунд на льду.

«Филадельфия» продлила победную серию до семи матчей, «Эдмонтон» потерпел четвёртое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
5:4
1:2, 1:1, 2:1, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Кутюрье (Ворачек, Жиру) – 03:10 (5x4), 1:1 – Ратти (Лучич) – 08:03 (5x5), 1:2 – Макдэвид (Кассиан, Хайра) – 17:33 (5x5), 1:3 – Ларссон (Гравел, Макдэвид) – 28:19 (5x5), 2:3 – Жиру (Гостисбер, Ворачек) – 36:54 (5x4), 2:4 – Кассиан – 44:07 (4x5), 3:4 – Конечны (Линдблом, Кутюрье) – 44:34 (5x4), 4:4 – Симмондс – 51:02 (5x4), 5:4 – Патрик (ван Римсдайк, Санхайм) – 62:01 (3x3)
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