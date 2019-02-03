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«Виннипег» разгромил «Анахайм», повторив личный рекорд результативности

«Виннипег» разгромил «Анахайм», повторив личный рекорд результативности
Хоккей / НХЛ

«Виннипег Джетс» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась с разгромным счётом 9:3 (6:0, 2:2, 1:1) в пользу хозяев. Для «Джетс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Виннипега» Джек Рослович, в активе которого хет-трик и передача. Три балла в составе победителей набрал Брайан Литтл (2+1). Результативной передачей отметился защитник хозяев Дмитрий Куликов.

Видео хет-трика Рословича можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принимал. Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 43 секунды и совершил 4 силовых приёма.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
9:3
6:0, 2:2, 1:1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Копп (Аплтон) – 02:07 (5x5), 2:0 – Рослович (Труба, Хеллебайк) – 05:26 (5x4), 3:0 – Уилер (Коннор, Моррисси) – 12:04 (5x5), 4:0 – Литтл (Куликов) – 15:18 (5x5), 5:0 – Рослович (Перро, Лайне) – 16:33 (5x4), 6:0 – Лемье (Копп) – 17:41 (5x5), 6:1 – Ритчи (Фаулер) – 21:32 (5x5), 6:2 – Спронг (Ритчи, Хольцер) – 33:54 (5x5), 7:2 – Майерс (Аплтон, Шьяро) – 34:42 (5x5), 8:2 – Рослович (Литтл, Труба) – 39:39 (5x4), 9:2 – Литтл (Шьяро, Рослович) – 40:54 (5x5), 9:3 – Шор (Сильверберг, Дель Зотто) – 52:17 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3:2
1:2, 2:0, 0:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кросби (Летанг) – 10:01 (5x4), 0:2 – Блюгерс (Уилсон, Мяяття) – 13:20 (5x5), 1:2 – Мэттьюс (Дермотт, Гардинер) – 17:25 (5x5), 2:2 – Дермотт (Гардинер, Марло) – 29:36 (5x5), 3:2 – Хайман (Райлли, Марнер) – 36:06 (5x5)
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