«Виннипег» разгромил «Анахайм», повторив личный рекорд результативности

«Виннипег Джетс» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась с разгромным счётом 9:3 (6:0, 2:2, 1:1) в пользу хозяев. Для «Джетс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Виннипега» Джек Рослович, в активе которого хет-трик и передача. Три балла в составе победителей набрал Брайан Литтл (2+1). Результативной передачей отметился защитник хозяев Дмитрий Куликов.

Видео хет-трика Рословича можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принимал. Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 43 секунды и совершил 4 силовых приёма.