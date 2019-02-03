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Илья Ковальчук во всех сезонах в НХЛ достигал отметки в 10 шайб за «регулярку»

Илья Ковальчук во всех сезонах в НХЛ достигал отметки в 10 шайб за «регулярку»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1). Заброшенной шайбой в составе «Кингз» отметился россиянин Илья Ковальчук.

Она стала для российского нападающего 10-й в нынешнем сезоне НХЛ. До этой отметки он добирался в каждом из 12 сезонов в НХЛ. Изначально шайба была записана на Дастина Брауна, а затем – на Ковальчука, от конька которого отскочила в ворота.

Видео гола также можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Илья провёл на льду 13 минут 51 секунду (3.00 – в большинстве, показатель полезности «0») и отметился восемью бросками. В этом сезоне на счету Ковальчука 23 (10+13) очка в 40 матчах «регулярки» при показателе полезности "-18".

Ковальчук в матче с «Айлендерс» забросил 10-ю шайбу в сезоне
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