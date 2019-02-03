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Камбэк «Торонто» с 0:2 и шайба латвийского форварда — в обзоре игры «Питтсбурга»

Камбэк «Торонто» с 0:2 и шайба латвийского форварда — в обзоре игры «Питтсбурга»
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0). Команда Майка Бэбкока одержала волевую победу, проигрывая по ходу первого периода со счётом 0:2.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принимал. Он пропустил вторую игру подряд из-за повреждения руки, полученного в драке со Стивеном Стэмкосом. Вторую шайбу в сезоне забросил латвийский форвард «Пингвинз» Теодор Блюгерс.

Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 43 секунды и совершил 4 силовых приёма. Его соотечественник Игорь Ожиганов вновь не попал в заявку команды на матч. Победную шайюу забросил канадский нападающий Зак Хайман.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

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