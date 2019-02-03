Брызгалов: Лундквист — легенда Нью-Йорка, его свитер поднимут под своды MSG

Известный вратарь обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением об игре голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста.

«Лундквист — один из самых любимых моих вратарей. Я его большой поклонник. Конечно, возраст берет своё, Хенрик становится медленнее. Плюс за эти годы столько раз изменили экипировку. А еще Лундквист в этом сезоне не получает должной помощи в обороне, как в прежние годы. И это главный фактор.

На подходе в клубе есть молодые голкиперы — Александр Георгиев, возможно, приедет Игорь Шестёркин. Но контракт у Лундквиста до 2021 года. И надо понимать: он не просто вратарь, а легенда Нью-Йорка. Думаю, однажды его свитер поднимут под своды Madison Square Garden. Он до сих пор хорош, даже в 36 лет. Хенрик бьётся в любой ситуации, что бы ни происходило. У него видна страсть к хоккею. Смотришь на Лундквиста и думаешь: «Ёлки-палки, у человека столько сезонов за спиной. Но как же горят глаза!» Это впечатляет…

Но надо, чтобы команда ему больше помогала. Вратарская позиция очень зависима. Ты можешь отбить 40 бросков, но они будут по периметру, от синей линии, когда ты все видишь. А могут бросить 20 раз, но это будут выходы один на один или бросок в касание с трёх метров. Или большинство «пять на три» — что ты тогда сделаешь? И накидают тебе кучу шайб", — цитирует Брызгалова официальный сайт НХЛ.