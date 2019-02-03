Брызгалов: не удивлюсь, если Флёри получит «Везину» за выслугу лет

Известный голкипер Илья Брызгалов оценил перспективы вратаря «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри с точки зрения борьбы за «Везину Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ.



«Оставлю глубокую аналитику для экспертов по голкиперам. Но если смотреть чисто на статистику, то голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри — лидер лиги по победам и количеству матчей. 34 года, три Кубка Стэнли. Но ни одной «Везины». Если так дальше продолжится…



Не удивлюсь, если наградят Флёри — за выслугу лет. Он ведь и в том году был очень хорош, довел «Вегас» до финала Кубка Стэнли. Так выстрелил с клубом-новичком. Понимаете, многие достойны. А «Везина» всего одна. Почему бы и нет? Есть же российский орден «За заслуги перед Отечеством». А Флёри получит награду «За заслуги перед НХЛ», — приводит слова Брызгалова официальный сайт НХЛ.

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