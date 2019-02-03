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Квартальнов: вести 3:0 и упустить… Это входит в систему уже

Квартальнов: вести 3:0 и упустить… Это входит в систему уже
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (4:3).

«Конечно, два очка – это здорово, но вести 3:0 и упустить… Это входит в систему уже. Мы в прошлой игре вели 2:0, но 2:3 проиграли. В этой нам повезло в конце.

Опять же, нам надо учиться, не переставать работать и принимать верные решения, когда в таком цейтноте находишься», – приводит слова Квартальнова официальный сайт «Сочи».

«Локомотив» реабилитировался после поражения от «Торпедо» (2:3 ОТ) в предыдущем матче, а подопечные Сергея Зубова проиграли второй раз кряду.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ доступны на «Чемпионате».

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