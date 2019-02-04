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«Монреаль» нанёс «Эдмонтону» пятое подряд поражение в НХЛ

«Монреаль» нанёс «Эдмонтону» пятое подряд поражение в НХЛ
Хоккей / НХЛ

«Монреаль Канадиенс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0 ОТ) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Ши Уэбер, Макс Доми, Еспери Котканиеми и Джонатан Друен. За гостей два гола забил немецкий нападающий Леон Драйзайтль, еще одна шайба на счету Конора Макдэвида.

«Монреаль» реабилитировался за поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3 ОТ) в предыдущем матче, а «Эдмонтон» проиграл в пятый раз кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
4:3
1:1, 1:2, 1:0, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Уэбер (Друен) – 02:23 (5x4), 1:1 – Драйзайтль (Лучич, Нурс) – 09:44 (5x4), 2:1 – Доми (Питри, Байрон) – 21:09 (5x5), 2:2 – Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Нурс) – 28:05 (5x4), 2:3 – Драйзайтль (Чиассон, Ньюджент-Хопкинс) – 34:55 (5x4), 3:3 – Котканиеми (Доми, Татар) – 53:35 (5x5), 4:3 – Друен (Мете, Дано) – 60:58 (3x3)

В других матчах дня в НХЛ «Калгари Флэймз» победил «Каролину Харрикейнз» (4:3), а «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» (0:1).

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