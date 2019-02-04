«Монреаль» нанёс «Эдмонтону» пятое подряд поражение в НХЛ

«Монреаль Канадиенс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0 ОТ) в пользу хозяев.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Ши Уэбер, Макс Доми, Еспери Котканиеми и Джонатан Друен. За гостей два гола забил немецкий нападающий Леон Драйзайтль, еще одна шайба на счету Конора Макдэвида.



«Монреаль» реабилитировался за поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3 ОТ) в предыдущем матче, а «Эдмонтон» проиграл в пятый раз кряду.

В других матчах дня в НХЛ «Калгари Флэймз» победил «Каролину Харрикейнз» (4:3), а «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» (0:1).