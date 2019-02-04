Раск: рад, что Ови не заработал недостающее очко до рекорда в матче с «Бостоном»

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (1:0) прокомментировал тот факт, что форвард «столичных» Александр Овечкин не смог набрать очков в этом матче.

Овечкин в игре с «Бостоном» мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко. Сейчас в активе форварда 1179 (644+535) баллов, столько же у Сергея Фёдорова.

«О, как я рад, что Ови не заработал недостающее очко против меня! Я не знал, что ему не хватает всего одного очка. И очень хорошо, что не знал! Если бы знал, это сидело бы в моей голове. И отлично, что больше мы с ними в этом сезоне не встретимся. Совершенно не хочу стать тем вратарем, против которого он станет лучшим российским бомбардиром в истории», — приводит слова Раска пресс-служба НХЛ.