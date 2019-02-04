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«Сибирь» — «Куньлунь»: команды назвали составы на матч

«Сибирь» — «Куньлунь»: команды назвали составы на матч
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Игра состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 15:30 мск.

«Сибирь»:

Красиков (Тейлор);
Логинов — Савченко, Михайлов — Брюле — Принс;
Пиганович — Игнатович, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Наумов — Климонтов, Карон — Комаров — Шашков;
Лукин — Морозов, Казаков — Романцев — Зырянов.

«Куньлунь Ред Стар»:

Лазушин (Кархунен);
Витасек — Лофквист, Ип — Шор — Фонтейн;
Ярвинен — Парлетт, Лунд — Мертл — Палола;
Редлихс — Бартли, Савинайнен — Локхарт — Сквайрз;
Сето — Сен-Пьер — Латта.

«Сибирь» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, «Куньлунь» — 11-й.

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