«Сибирь» — «Куньлунь»: команды назвали составы на матч

«Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Игра состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 15:30 мск.



«Сибирь»:



Красиков (Тейлор);

Логинов — Савченко, Михайлов — Брюле — Принс;

Пиганович — Игнатович, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Наумов — Климонтов, Карон — Комаров — Шашков;

Лукин — Морозов, Казаков — Романцев — Зырянов.



«Куньлунь Ред Стар»:



Лазушин (Кархунен);

Витасек — Лофквист, Ип — Шор — Фонтейн;

Ярвинен — Парлетт, Лунд — Мертл — Палола;

Редлихс — Бартли, Савинайнен — Локхарт — Сквайрз;

Сето — Сен-Пьер — Латта.



«Сибирь» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, «Куньлунь» — 11-й.

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