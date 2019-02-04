«Сибирь» одолела «Куньлунь», отставание от «Трактора» сократилось до двух очков

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке оказалась сильнее китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:2.



Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий новосибирской команды Дмитрий Саюстов. Во во втором периоде «Куньлунь» сумел восстановить равновесие на табло благодаря точному броску Виктора Бартли. На 49-й минуте хозяева вышли вперёд — гол забил Александр Логинов, но почти сразу гости сравняли счёт усилиями Блэйка Парлетта. На 51-й минуте Шейн Принс вновь создал преимущество для «Сибири», шайба стала победной.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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