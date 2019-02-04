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«Сибирь» одолела «Куньлунь», отставание от «Трактора» сократилось до двух очков

«Сибирь» одолела «Куньлунь», отставание от «Трактора» сократилось до двух очков
Хоккей / КХЛ

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке оказалась сильнее китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий новосибирской команды Дмитрий Саюстов. Во во втором периоде «Куньлунь» сумел восстановить равновесие на табло благодаря точному броску Виктора Бартли. На 49-й минуте хозяева вышли вперёд — гол забил Александр Логинов, но почти сразу гости сравняли счёт усилиями Блэйка Парлетта. На 51-й минуте Шейн Принс вновь создал преимущество для «Сибири», шайба стала победной.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2019, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3:2
1:0, 0:1, 2:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Саюстов (Миловзоров, Шаров) – 15:02 (5x5), 1:1 – Бартли (Ип, Ярвинен) – 21:26 (5x5), 2:1 – Логинов (Принс) – 48:07 (5x4), 2:2 – Парлетт (Савинайнен, Ярвинен) – 49:45 (5x5), 3:2 – Принс (Брюле, Пиганович) – 50:45 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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