«Торонто» не собирается обменивать защитника Никиту Зайцева

Как стало известно «Чемпионату», клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» не собирается обменивать 27-летнего российского защитника Никиту Зайцева. У генерального менеджера «кленовых листьев» Кайла Дубаса интересовались Зайцевым, но «Торонто» не намерен включать защитника в сделки.



Ранее в СМИ сообщалось, что игрока хотят обменять.



27-летний Зайцев проводит в «Торонто» третий сезон, в этом году он сыграл 51 матч и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+3», проводя на льду в среднем по 20 минут 32 секунды за игру.



Контракт Зайцева с зарплатой $ 4,5 млн в год действует до конца сезона-2023/24, в следующем сезоне в силу вступает пункт о запрете на обмен, согласно которому Зайцев может предоставить список из 10 клубов, куда его нельзя обменять.



«Кленовые листья» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

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