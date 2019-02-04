«Трактор» уступил «Йокериту», у Калниньша — «сухарь»

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от финского «Йокерита», игра завершилась со счётом 0:1. Напомним, в первой встрече с «Йокеритом» в чемпионате челябинский коллектив потерпел разгромное поражение со счётом 0:8.



Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб, дебютный гол был забит только на 57-й минуте — точный бросок на свой счёт записал нападающий команды Лаури Марьмяки Ессе Йоэнсуу. Гол форварда «джокеров» стал победным. «Сухой» матч оформил голкипер «Йокерита» Янис Калниньш, отразивший 17 бросков.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19