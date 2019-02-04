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«Трактор» уступил «Йокериту», у Калниньша — «сухарь»

«Трактор» уступил «Йокериту», у Калниньша — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от финского «Йокерита», игра завершилась со счётом 0:1. Напомним, в первой встрече с «Йокеритом» в чемпионате челябинский коллектив потерпел разгромное поражение со счётом 0:8.

Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб, дебютный гол был забит только на 57-й минуте — точный бросок на свой счёт записал нападающий команды Лаури Марьмяки Ессе Йоэнсуу. Гол форварда «джокеров» стал победным. «Сухой» матч оформил голкипер «Йокерита» Янис Калниньш, отразивший 17 бросков.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2019, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Йоэнсуу (Лепистё, О'Нилл) – 56:38 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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