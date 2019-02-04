«Трактор» нанёс один бросок в створ за 3-й период, «Йокерит» — 20

В третьем периоде матча челябинского «Трактора» и финского «Йокерита» команда хозяев сумела нанести только один бросок в створ ворот Яниса Калниньша. Гости за последние 20 минут игры нанесли 20 бросков в створ ворот «Трактора».

«Трактор» уступил «Йокериту», у Калниньша — «сухарь»

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от финского «Йокерита», игра завершилась со счётом 0:1. Напомним, в первой встрече с «Йокеритом» в чемпионате челябинский коллектив потерпел разгромное поражение со счётом 0:8.



Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб, дебютный гол был забит только на 57-й минуте — точный бросок на свой счёт записал нападающий команды Лаури Марьмяки Ессе Йоэнсуу. Гол форварда «джокеров» стал победным. «Сухой» матч оформил голкипер «Йокерита» Янис Калниньш, отразивший 17 бросков.