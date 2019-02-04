Мартемьянов: удаление Да Косты повлияло, нагрузка идёт на одних и тех же

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с ХК «Металлург» (2:3).



«Хороший матч был. К сожалению, в первом периоде мы не смогли взломать очень организованную, мастеровитую оборону. Тяжеловато, очень мало бросков нанесли. Соперник нас сваливал в позиционную атаку. В позиционной обороне бежать в контратаку очень хорошо. Во втором периоде нахватали ненужных удалений, игра перешла фактически в нашу зону. Спасибо парням, что не сложили руки, сражались до конца, забили гол, были еще моменты, но, к сожалению, удача от нас отвернулась. А так, по самоотдаче у меня больших претензий к парням нет.



Сильно ли повлияло удаление Да Косты? Безусловно, обороняются одни и те же, парни стойко отыграли, я им благодарен, броски брали на себя, молодцы. Вратарь уверенно играл. Конечно, повлияло. Нагрузка идёт практически на одних и тех же, потом они свежесть теряют, и в большинстве не хватает собранности, концентрации. Усталость накапливалась.



Работа спецбригад сегодня? Спецбригадами доволен. Бывают матчи, когда не можешь забить, но моменты создаются, надо реализовывать. Еще раз повторю, усталость накопилась. Но соперник очень здорово играл в обороне. Практически не давали нам бросать с убойных позиций. Всегда игрок был во время броска, тяжело было сделать решающий бросок.



Почему в концовке при большинстве не сняли вратаря сразу? Посчитали, что ещё рановато. И вбрасывание было в средней зоне, не стали рисковать», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.