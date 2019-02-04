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«Слован» — «Динамо» Р. Платная прямая трансляция
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Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф

Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф
Хоккей / КХЛ

Благодаря поражению рижского «Динамо» в матче с братиславским «Слованом» (1:2) выход в плей-офф сумело себе обеспечить «Динамо» из Москвы. Подопечные Владимира Крикунова стали пятым клубом Западной конференции, завоевавшим путёвку в грядущий розыгрыш Кубка Гагарина. В активе московской команды 65 очков после 56 матчей.

Ранее выход в плей-офф себе обеспечили московский ЦСКА, петербургский СКА, финский «Йокерит» и ярославский «Локомотив».

Рижское «Динамо» проиграло «Словану»

Хозяева открыли счёт на 15-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий братиславского клуба Марек Слобода. На 24-й минуте гол Микелиса Редлихса восстановил равновесие на табло, но вскоре «Слован» вновь вышел вперёд благодаря заброшенной шайбе Джеффа Таффе. Больше зрители встречи в Братиславе голов не увидели.

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