Романов: у меня всегда есть мотивация — Кубок Гагарина, олимпийская сборная

Защитник ЦСКА Александр Романов подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:0).



«Игра была сначала равная, что одни, что вторые бились. Минск жёстко играл, не уступал ни секунды, хорошая команда. «Динамо» действовало энергично, был бой, такой спорт, поэтому так много удалений. Скучный первый период? Я этого не почувствовал, игра была энергичная и непростая. На мой взгляд, «Динамо» выходило отыгрываться последние две игры, прочувствовал это на себе. Они достаточно жёстко играют. Они нам дали понять, что с ними всё в порядке.



Насколько большая психологическая нагрузка в ЦСКА? У меня всегда есть мотивация: Кубок Гагарина, олимпийская сборная, что-то выше. В Минске реально хорошие фанаты, мы слышали, как и наши болельщики поддерживали нас, они дали сегодня жару. В паузе уезжаю играть за олимпийскую сборную, буду на сборах. Это мой первый вызов в эту сборную, конкретные задачи не люблю загадывать, что-то говорить. Хочется себя там показать с лучшей стороны», — рассказал Романов «Чемпионату».

