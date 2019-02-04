Гулявцев: приехал в Череповец работать, но атмосфера ещё не забытая

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от поражения в гостевом матче с «Северсталью» (0:5).



«До середины матча была равная борьба. Во втором периоде мы действовали неплохо, но это «неплохо» нужно превращать во что-то, как минимум в голы. В концовке после незасчитанной шайбы попросили команду работать активнее, терять уже нечего. Просили защитников подключаться, что они и делали, но допускали ошибки. Мы попались на три контратаки, которые привели к голам.



Мы испытываем определённые проблемы с составом. Ребятам, которые заняли места тех, кого нет, а это приехавшие из Высшей лиги и молодые игроки, я сказал, что они должны доказывать, что не зря находятся на их месте. К сожалению, они пока этого не показали. Хорошо, что сейчас будет перерыв и все наши травмированные и больные вернутся в строй. Думаю, концовочка будет не как сегодня.



С каким эмоциями вернулся в Череповец? Приехал работать. По достопримечательностям сходить не удалось. Конечно, атмосфера ещё не забытая, было приятно», — цитирует тренера официальный сайт «Северстали».