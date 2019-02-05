Сегодня, 5 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию обеих встреч.
Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Видеотрансляции матчей 5 февраля:
— «Ак Барс» — «Торпедо»
— «Спартак» — «ХК „Сочи“
Видеотрансляции матчей КХЛ 5 февраля смотри на «Чемпионате»