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«Спартак» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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Видеотрансляции матчей КХЛ 5 февраля смотри на «Чемпионате»

Видеотрансляции матчей КХЛ 5 февраля смотри на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 5 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию обеих встреч.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 5 февраля:

— «Ак Барс» — «Торпедо»
— «Спартак» — «ХК „Сочи“

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