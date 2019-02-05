Нападающий «Далласа» Ритчи получил матч-штраф за толчок на борт Голигоски

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимает «Аризону Койотс». В середине третьего периода ничейный счёт — 4:4.

На 38-й минуте встречи форвард «Далласа» Бретт Ритчи совершил грязный силовой приём, толкнув на борт защитника гостей Алекса Голигоски. Он смог самостоятельно покинуть площадку. Нападающий хозяев получил матч-штраф.

Видео можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

На счету Ритчи 5 очков (2+3) в 30 матчах текущего сезона. В активе Голигоски 17 баллов (2+15) в 46 встречах.

«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 58 очками. Команда из штата Техас одержала четыре победы кряду. «Аризона» (51) – 11-я.