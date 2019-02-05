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Харт – четвёртый вратарь в истории НХЛ, выигравший семь матчей подряд до 21 года

Харт – четвёртый вратарь в истории НХЛ, выигравший семь матчей подряд до 21 года
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду переиграл «Ванкувер Кэнакс» — 2:1.

Вратарь «Филадельфии» Картер Харт отразил 41 бросок и продлил победную серию до семи матчей. До него в истории НХЛ было только трое вратарей, выигрывавших шесть или более матчей в возрасте до 21 года.

Рекорд принадлежит Жослену Тибо (восемь матчей в сезоне-1994/95), по семь побед подряд одерживали Том Баррассо (сезон-1984/85) и Кэри Прайс (сезон-2007/08).

Харт — первый вратарь в истории «Филадельфии» с такой победной серией в возрасте до 21 года. 20-летний голкипер в этом сезоне одержал 9 побед в 15 матчах, в среднем за игру пропуская 2,58 шайбы и отражая 92,1% бросков.

Харт – шестой вратарь в истории НХЛ, выигравший шесть матчей подряд до 21 года
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