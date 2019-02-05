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Сидоренко — о Беларуси на ЧМ: говорим с Плэттом, по Стасю не готов обещать

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сидоренко — о Беларуси на ЧМ: говорим с Плэттом, по Стасю не готов обещать
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко поделился мнением о просмотре кандидатов в национальную команду.

«Плотно пытаемся работать с психологией, фактор которой в первом дивизионе, возможно, играет даже большее значение, чем в элите. В той ведь как: подспудно все понимают, что надо выиграть матч-другой, чтобы остаться в топ-16. В первом дивизионе всё куда серьёзнее: чтобы рассчитывать на что-то, побеждать очень желательно во всех поединках. А для этого нужна психология победителей. В «Динамо» вот кое-что в этом плане стало просматриваться.

Пригласили Карабаня. Планировали увидеть и Дюкова, но клуб предпочёл его не отпускать сейчас в сборную. Что ж, имеет право — сейчас же не чемпионат мира. А так, я просто следую своему намерению просмотреть максимально возможное число кандидатов. Шанс увидеть весной в сборной Стася, Стасенко, Шинкевича? Пока не готов что-то обещать. Но со всеми общаемся, поддерживаем связь. Диалог продолжается, и он позитивный. С Плэттом тоже разговариваем», — цитирует тренера официальный сайт ФХРБ.

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