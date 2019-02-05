Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Спартак» — «Сочи»: в состав гостей вернулся Дмитрий Шикин

«Спартак» — «Сочи»: в состав гостей вернулся Дмитрий Шикин
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы московского «Спартака» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 февраля, начало игры — в 19:30 мск. В состав черноморского коллектива вернулся вратарь Дмитрий Шикин.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Дыбленко — Гончаров, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;
Вишневский — Кулик, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;
Калинин — Григорьев, Талалуев — Злобин — Никонцев;
Осипов, Леталин, Трунёв — Черных — Цыплаков.

ХК «Сочи»:

Шикин (Барулин);
Йокипакка — Ю. Александров, О`Делл — Коллинз — Бочаров;
Воробьёв — Пайгин, Бакош — Росен — Шмелёв;
Д. Александров — Рыков, Полунин — Точицкий — Алтыбармакян;
Калетник — Томилин — Акмальдинов, Старков, Жилин.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент