«Спартак» — «Сочи»: в состав гостей вернулся Дмитрий Шикин

Стали известны составы московского «Спартака» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 февраля, начало игры — в 19:30 мск. В состав черноморского коллектива вернулся вратарь Дмитрий Шикин.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Дыбленко — Гончаров, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;

Вишневский — Кулик, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;

Калинин — Григорьев, Талалуев — Злобин — Никонцев;

Осипов, Леталин, Трунёв — Черных — Цыплаков.



ХК «Сочи»:



Шикин (Барулин);

Йокипакка — Ю. Александров, О`Делл — Коллинз — Бочаров;

Воробьёв — Пайгин, Бакош — Росен — Шмелёв;

Д. Александров — Рыков, Полунин — Точицкий — Алтыбармакян;

Калетник — Томилин — Акмальдинов, Старков, Жилин.