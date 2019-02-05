Стали известны составы московского «Спартака» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 февраля, начало игры — в 19:30 мск. В состав черноморского коллектива вернулся вратарь Дмитрий Шикин.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Дыбленко — Гончаров, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;
Вишневский — Кулик, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;
Калинин — Григорьев, Талалуев — Злобин — Никонцев;
Осипов, Леталин, Трунёв — Черных — Цыплаков.
ХК «Сочи»:
Шикин (Барулин);
Йокипакка — Ю. Александров, О`Делл — Коллинз — Бочаров;
Воробьёв — Пайгин, Бакош — Росен — Шмелёв;
Д. Александров — Рыков, Полунин — Точицкий — Алтыбармакян;
Калетник — Томилин — Акмальдинов, Старков, Жилин.
«Спартак» — «Сочи»: в состав гостей вернулся Дмитрий Шикин