Форвард «Автомобилиста» Да Коста дисквалифицирован

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Стефана Да Косту, информирует официальный сайт лиги.



«Автомобилист» — «Металлург». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Автомобилиста» Стефана Да Косту по п. 1.15 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Слован» — «Динамо» (Рига). На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Даниелса Берзиньша по п. 4.5 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.