Источник: Ковальчук может отказаться от запрета на обмен и сменить команду

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук готов отказаться от пункта запрета обмена в контракте и сменить команду, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Давид Паньотта. Как сообщается, россиянин планирует перейти в клуб, претендующий на победу в Кубке Стэнли.



Сообщается также, что в «Лос-Анджелесе» довольны Ковальчуком, но цели клуба и его лидеров сейчас разошлись.



35-летний Ковальчук в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 42 матчах, отметившись 25 (10+15) очками при показателе полезности «–17» и восьми минутах штрафного времени. В среднем российский хоккеист проводил на площадке около 16 с половиной минут за матч.



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