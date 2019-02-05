«Спартак» оформил путёвку в Кубок Гагарина

Московский «Спартак» на домашней арене оказался сильнее хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Победа позволила московскому клубу официально обеспечить себе участие в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина.



Красно-белая команда стала шестым участником плей-офф от Западной конференции, ранее место в восьмёрке лучших себе обеспечили петербургский СКА, московский ЦСКА, ярославский «Локомотив», финский «Йокерит» и московское «Динамо».



«Спартак» сейчас находится на шестой строчке Западной конференции, заработав 64 очка в 57 встречах — 56,1% от возможного числа. В активе клуба 151 заброшенная шайба при 141 пропущенной.



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