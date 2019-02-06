Ковальчука освистали болельщики «Нью-Джерси» ещё до начала матча с «Кингз»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук перед выездной игрой с «Нью-Джерси Дэвилз» подвергся обструкции болельщиков «дьяволов».

Напомним, Ковальчук в 2010 году заключил 15-летнее соглашение с «Дэвилз» на $ 100 млн, но затем подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и принял приглашение питерского СКА.

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В 42 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 35-летний нападающий записал в актив 25 (10+15) очков при показателе полезности «-17» и 8 минутах штрафного времени.

В 2012 году Ковальчук в составе «Нью-Джерси» был финалистом Кубка Стэнли, но его команда уступила «Лос-Анджелес Кингз», за который он сейчас выступает.