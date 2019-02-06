27 сейвов Бобровского и пас Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Колорадо»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0) в пользу гостей. Для «Эваланш» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Пьер-Люк Дюбуа (2+0), Александер Веннберг (1+1), Дин Кукан (0+2) и Бун Дженнер (0+2). Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 27 секунд, нанёс три броска в створ ворот, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». В активе защитника «Колорадо» Никиты Задорова гол и показатель «-2».