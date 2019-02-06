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27 сейвов Бобровского и пас Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Колорадо»

27 сейвов Бобровского и пас Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0) в пользу гостей. Для «Эваланш» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Пьер-Люк Дюбуа (2+0), Александер Веннберг (1+1), Дин Кукан (0+2) и Бун Дженнер (0+2). Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 27 секунд, нанёс три броска в створ ворот, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». В активе защитника «Колорадо» Никиты Задорова гол и показатель «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3:6
2:2, 1:1, 0:3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Бьёркстранд (Веннберг, Савар) – 00:53 (5x5), 1:1 – Джонсон – 11:59 (5x5), 1:2 – Дюбуа (Харрингтон, Кукан) – 13:02 (5x5), 2:2 – Задоров (Маккиннон, Джонсон) – 18:37 (5x5), 3:2 – Жирар (Бурк, Дрис) – 34:06 (5x5), 3:3 – Аткинсон (Панарин) – 39:41 (5x5), 3:4 – Андерсон (Дженнер, Кукан) – 50:29 (5x5), 3:5 – Веннберг (Джонс, Дюклер) – 52:11 (5x4), 3:6 – Дюбуа (Веренски, Дженнер) – 58:32 (en)
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