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Илья Коновалов сыграет в стартовом матче этапа Евротура в Ярославле

Илья Коновалов сыграет в стартовом матче этапа Евротура в Ярославле
Хоккей / Евротур

Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов будет стартовым вратарём сборной России в первом матче Шведских хоккейных играх, заявил главный тренер национальной команды Илья Воробьёв. 7 февраля в вынесенном матче сборная России в Ярославле сыграет с командой Финляндии.

Полный состав сборной России:

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Пётр Кочетков («ХК Сочи»), Александр Самонов («Витязь»).

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артём Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба – «Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»), Иван Мищенко («Адмирал»).

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба – «Динамо» М), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все – «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»).

Штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер – Илья Воробьёв, старший тренер – Алексей Жамнов, тренер – Анвар Гатиятулин, тренер вратарей – Рашит Давыдов.

Шведские хоккейные игры – ежегодный турнир, который проводится с 1991 года; с 1997 года является этапом Еврохоккейтура. В 2019 году турнир пройдёт с 7 по 10 февраля.

Вадим Шипачёв будет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх
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