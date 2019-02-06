Р. Ротенберг: вызов Шипачёва в сборную показывает, что мы объективны в решениях

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал вызов Вадима Шипачёва в национальную команду. Нападающий московского «Динамо» будет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх.

«Вызов Шипачёва в сборную России показывает, что мы объективны во всех наших решениях. Играют только лучшие, только по игровым показателям. Для игрока очень важно выйти из зоны комфорта и через спортивный принцип добиться новых высот. В этом сезоне Вадим показывает тот уровень, который требуется для попадания в сборную России.

Все игроки с удовольствием сюда приезжают и понимают, что участие в играх сборных команд — это индивидуальное развитие игрока. Международный уровень совершенно другой по сравнению с клубным», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.