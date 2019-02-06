Малкин: у Овечкина будто гора с плеч свалилась, он показывает свой лучший хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ.

«Часть успеха Овечкина — это психология. Сейчас у него будто гора с плеч свалилась. Он выиграл Кубок Стэнли, выступает расслабленно и показывает свой лучший хоккей. Никаких лишних мыслей в голове, никакой зажатости, отличное настроение. Тут даже физиология — когда у тебя мышцы расслаблены, то всё получается лучше. Плюс семья, ребенок родился. Это тоже даёт энергию и силы», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин отметился результативной передачей в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2), и теперь на его счету 1180 (644+536) баллов за карьеру. У Сергея Фёдорова на одно очко меньше, при этом знаменитый форвард сыграл на 193 матча больше, чем Овечкин.