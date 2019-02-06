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Третьяк: Овечкин — настоящий патриот России, вся хоккейная семья гордится им

Третьяк: Овечкин — настоящий патриот России, вся хоккейная семья гордится им
Хоккей / НХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ.

«Вся хоккейная семья гордится успехами Овечкина, потому что он настоящий патриот страны. Не всегда он много забивал за сборную, но это дело тренеров. Я хочу сказать, что он всегда приезжал в сборную, даже с трещиной в ноге приезжал. Он болеет за команду. Он душа любой команды. Все ведь готовятся против Овечкина. Все вратари знают, как Александр бросает, с одной точки, но он всё забивает, сходу, как из лука бросает, и шайба попадает в углы. Вратари не могут справиться с его бросками. Партнёры делают ему ювелирные передачи.

Самое главное, что у Овечкина не пропал азарт. Почему не поехал на Матч звеёзд, это у него спрашивать надо. Думаю, у Овечкина щелчок сильнее, чем у Блинова, в наши времена клюшки были деревянные. Ты из неё не выжмешь такой скорости. А вы вообще видели фигуру Овечкина? Если его раздеть, то по нему можно анатомию изучать, это груда мышц", — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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