Агент Марнера: не собираемся идти на уступки «Торонто» по новому контракту

Даррен Феррис, агент нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера, рассказал о ситуации с новым контрактом клиента. Действующее соглашение хоккеиста с канадским клубом истекает 1 июля.



«До сих пор руководители «Торонто» делали всё, чтобы Митч подписал контракт на выгодных для них условиях. Именно по этой причине соглашение ещё не продлено. Они просят нас пойти на уступки, но при этом другие хоккеисты избегают подобной участи. Митч уже сделал одолжение, когда подписывал контракт новичка, больше поблажек не будет.



Марнер получит то, что должен получить. Что касается представителей «Мэйпл Лифс», то это их дело, как они ценят игрока. В конце сезона мы ознакомимся с позицией руководства клуба и поймём, как сильно они мотивированы, чтобы продлить контракт с игроком. Теперь всё полностью зависит от клуба», — цитирует Ферриса The Star.



В этом сезоне 21-летний Марнер провёл 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 63 (20+43) очка.

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