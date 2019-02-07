Каменский: для Овечкина нет ничего невозможного

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который повторил национальный рекорд Сергея Фёдорова по очкам за карьеру в НХЛ.

«С тем отношением к делу, которое демонстрирует Овечкин, возможно всё. Он хорошо готов физически, никогда не снижает требований к себе. А главное, его почти всегда обходили стороной травмы. Дай Бог, чтобы так продолжалось и дальше. В конце концов, когда «Вашингтон» долго не мог выиграть Кубок Стэнли, многим уже казалось, что Саше этот трофей так и останется не по зубам. Но его характер и целеустремленность в прошлом году привели к долгожданной победе. Поэтому для Овечкина нет ничего невозможного», — приводят слова Каменского «Известия».

Овечкин отдал результативную передачу в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2), и теперь на его счету 1180 (644+536) очков за карьеру. У Фёдорова на одно очко меньше, при этом знаменитый форвард «Детройт Ред Уингз» сыграл на 193 матча больше, чем Овечкин.