Фёдоров: Овечкин всё хорошее впитывает, как губка

Известный форвард Сергей Фёдоров поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, ставшем самым результативным российским игроком в НХЛ.



«Переход в «Вашингтон» Овечкина придал мне второе дыхание в карьере? Если хотите, да. Так и было. Второе или третье дыхание — не совсем правильная формулировка. Но я получил импульс, заряд бодрости. Мне было очень интересно поработать с этими ребятами, которые воспитывались на расстоянии от меня.



Я сравнивал это с ощущениями от детского, юношеского, взрослого хоккея. Смотрел, как молодёжь «Вашингтона» понимает игру. И в большинстве случаев мои мысли на льду были очень схожи с мыслями этих очень талантливых парней. И вообще я рад, если смог чем-то помочь Овечкину, научил его чему-то новому. Всё хорошее он впитывает, как губка», — цитирует Фёдорова официальный сайт НХЛ.



Овечкин отдал результативную передачу в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2), и теперь на его счету 1180 (644+536) очков за карьеру. У Фёдорова на одно очко меньше, при этом знаменитый форвард «Детройт Ред Уингз» сыграл на 193 матча больше, чем Овечкин.

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