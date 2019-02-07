Экс-форвард «Авангарда» Верстиг перешёл в шведский «Векшё»

Нападающий Крис Верстиг перешёл в шведский хоккейный клуб «Векшё», информирует «твиттер» Complete Hockey News. 32-летний канадский хоккеист подписал контракт до окончания текущего сезона.



Верстиг начинал сезон в «Авангарде», за который успел сыграть 11 матчей. Нападающему удалось набрать 5 (3+2) баллов при показателе полезности «-1» и нуле минут штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 16 с половиной минут за матч.



Вскоре Верстиг покинул Балашиху по семейным обстоятельствам, руководство «Авангарда» сообщало, что будет ждать от форварда компенсации. Позже легионерскую вакансию Верстига «ястребы» заменили Виктором Стольбергом.



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