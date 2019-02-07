Бабаев: Доус может вернуться в «Барыс», всё зависит от руководства

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, что нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус в будущем может вернуться в «Барыс».



«Может ли Доус вернуться в «Барыс»? Почему нет? Он мог и остаться в клубе. Его контракт с «Автомобилистом» заканчивается через год. Говорили, что, когда он уйдёт из «Барыса», у него ничего не получится. Но посмотрите сейчас, Доус — он и в Африке Доус. Всё зависит от руководства клуба, если они захотят его пригласить.



Диц в «Авангарде»? Нереально. У человека действующий двухлетний контракт. В следующем году он будет играть в «Барысе». Что будет потом, это уже зависит от игрока и его агента. Опять же, мы помним, что в первой половине прошлого сезона он играл великолепно, а во второй — просто никак. Посмотрим, что будет сейчас, как он проявит себя в плей-офф и за сборную. Если всё будет нормально, ему предложат длительный контракт в «Барысе», — цитирует агента Vesti.kz.