Окулов — о вызове на ЧМ: если на Евротуре сыграю хорошо, почему бы и нет

Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов поделился впечатлениями от вызова в сборную России на Евротур.



«Только позитивные эмоции, я рад, что вызвали в сборную, мне дали шанс, нужно им воспользоваться. Теперь буду доказывать, что меня не зря вызвали, надеюсь, что сыграю хорошие игры, помогу команде выиграть эти матчи.



У сборной всегда одна-единственная цель – выиграть Евротур, а личные цели – показать свою лучшую игру. Если честно, был и удивлён, но и ждал этого вызова. Каждый игрок хочет вызова в сборную и ждёт его в глубине души, но я всегда стараюсь доказать своей игрой, чтобы меня вызвали. Не хочу загадывать насчёт моего выступления на чемпионате мира, всё ещё впереди. Всё зависит только от меня самого, сыграю хорошо, почему бы и нет», — цитирует Окулова официальный сайт ЦСКА.