Малкин: надеюсь, всегда будем играть в «Питтсбурге» с Кросби

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о роли в успехах команды её капитана форварда Сидни Кросби.



«Вам нужны два великих игрока для победы в Кубке Стэнли. Сидни — лучший хоккеист. В одной команде с ним у меня всегда есть шанс на победу, он облегчает для меня игру. Я могу не беспокоиться и просто играть в хоккей, потому что он с нами. Когда Сидни подписывал свой третий контракт, я понял, что тоже нужно остаться. Надеюсь, мы всегда будем играть в «Питтсбурге», — цитирует российского нападающего The Athletic.



Выйдя на лёд в игре с «Флоридой Пантерз», Кросби сравняется с Марио Лемье по количеству игр в составе «Питтсбурга», а следующей игрой установит рекорд.



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