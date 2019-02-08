«Нэшвилл» — «Даллас»: Худобин пропустил курьёзный гол после двух рикошетов

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимает «Даллас Старз». В середине второго периода «хищники» ведут со счётом 1:0.

На 18-й минуте отличился Крэйг Смит. Шайба в воротах Антона Худобина оказалась после двух рикошетов, последний из которых произошёл от спины российского голкипера.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Далласа».

В другом эпизоде вратарь команды из штата Техас отметился невероятным сейвом после броска Кевина Фиалы.

Видео можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

В текущем сезоне Худобин уже дважды играл против «Нэшвилла». В обоих случаях «Даллас» одержал победы – 2:0 и 3:1. Суммарно голкипер в этих играх отразил 87 бросок из 88.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Худобин сыграл 22 игры (в стартовом составе – 20). На его счету девять побед и один шат-аут. Антон в среднем за матч пропускает 2,39 шайбы, отражая 92,6% бросков.