Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Питтсбург»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду в овертайме взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 3:2.

В составе победителей отличились Евгений Дадонов, Колтон Севьюр и Майк Мэтисон, принёсший в овертайме победу «Флориде». У «пингвинов» голы на счету Джареда Макканна и Маркуса Петтерссона.

На счету Дадонова также показатель полезности «-1», 4 броска в створ и силовой приём за 17 минут и 43 секунды на льду (2.59 – в большинстве).

Евгений Малкин пропускал очередной матч из-за травмы.

В другом матче «Монреаль Канадиенс» дома взял верх над «Виннипег Джетс» — 5:2.

В составе победителей дубль оформил Джонатан Друен, по голу в активе Ши Уэбера, Филлипа Дано и Еспери Котканиеми. У «Джетс» отличились Марк Шайфли и Брендан Лемье.

На счету Дмитрия Куликова 3 силовых приёма и блок-шот за 16.34.