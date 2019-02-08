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Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Питтсбург»

Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Питтсбург»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду в овертайме взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 3:2.

В составе победителей отличились Евгений Дадонов, Колтон Севьюр и Майк Мэтисон, принёсший в овертайме победу «Флориде». У «пингвинов» голы на счету Джареда Макканна и Маркуса Петтерссона.

На счету Дадонова также показатель полезности «-1», 4 броска в створ и силовой приём за 17 минут и 43 секунды на льду (2.59 – в большинстве).

Евгений Малкин пропускал очередной матч из-за травмы.

В другом матче «Монреаль Канадиенс» дома взял верх над «Виннипег Джетс» — 5:2.

В составе победителей дубль оформил Джонатан Друен, по голу в активе Ши Уэбера, Филлипа Дано и Еспери Котканиеми. У «Джетс» отличились Марк Шайфли и Брендан Лемье.

На счету Дмитрия Куликова 3 силовых приёма и блок-шот за 16.34.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 2
1:0, 1:1, 0:1, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Дадонов (Мэтисон, Брассар) – 05:22 (5x4), 1:1 – Макканн (Летанг, Дюмулен) – 33:51 (4x5), 2:1 – Севьюр (Барков, Шихан) – 37:32 (5x5), 2:2 – Петтерссон (Летанг, Гюнцель) – 48:17 (5x5), 3:2 – Мэтисон (Юбердо, Экблад) – 64:14 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
5 : 2
1:1, 1:0, 3:1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Шайфли (Коннор, Шьяро) – 04:54 (5x5), 1:1 – Друен (Галлахер, Дано) – 07:51 (5x5), 2:1 – Друен (Дано) – 20:43 (5x5), 3:1 – Уэбер (Друен, Дано) – 44:02 (5x5), 4:1 – Дано (Галлахер, Мете) – 51:22 (4x4), 5:1 – Котканиеми (Друен, Уэбер) – 54:04 (5x4), 5:2 – Лемье (Копп, Труба) – 59:08 (5x5)
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