Лебрюн: Ковальчук открыт для предложений, но обменять его будет трудно

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал недавно появившуюся информацию, что нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук может сменить команду.

«Ковальчук хотел бы играть в команде-контендере, которая претендует на Кубок Стэнли. Думаю, что он будет открыт для предложений, но не стоит забывать, что у Ильи есть в контракте полноценный пункт, запрещающий обмен, и он сам контролирует своё будущее. Летом он выбрал «Лос-Анджелес» как команду, которая удачно играет в плей-офф, но нынешний сезон получился для «королей» не лучшим. Руководство «Кингз» может включиться в эту игру, но у Ковальчука ещё два года контракта с окладом в $ 6,25 млн. Продать такого игрока в клуб, претендующий на Кубок Стэнли, будет тяжело. Впрочем, у нас есть ещё две недели до дедлайна, так что стоит подождать», — сказал Лебрюн в эфире TSN.

На счету Ковальчука 11 голов и 15 результативных передач при показателе полезности «-15» в 43 матчах нынешнего регулярного чемпионата.