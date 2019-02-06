Вышински: не надо «букать» Ковальчуку. Его отъезд из «Дэвилз» спас многих людей

Автор ESPN Грег Вышински прокомментировал обструкцию, устроенную болельщиками «Нью-Джерси Дэвилз» бывшему нападающему клуба Илье Ковальчуку.

«Не надо «букать», болельщики «Нью-Джерси»! «Дьяволы» не помешали Ковальчуку уехать в КХЛ, хотя могли. «Нью-Джерси» мог заблокировать этот переход согласно трансферным правилам ИИХФ, но этого не было сделано. Почему он уехал? Он не видел хорошего будущего у клуба, у него был заметный гнев по отношению к НХЛ из-за локаута и условного депонирования части зарплаты. Плюс желание вернуть свою семью в Россию и стать лицом КХЛ для олигархов, которые с лихвой восполнили те деньги, которые он оставил в НХЛ.



Отъезд Ковальчука спас многих людей. Если бы он не ушёл или сделал это позже, у «Дэвилз» были бы под потолком $ 5 млн, а выйдя из состава на четвёртый год, он освободил клуб от своего ядовитого контракта. Илья оказал огромную услугу, и, возможно, не случайно Ламорелло дал ему уйти без боя. Ламорелло ведь тоже ненавидел этот контракт, его подтолкнул к подписанию владелец «Дэвилз» Джефф Вандербик», — отметил Вышински.

Ковальчук в 2010 году заключил 15-летнее соглашение с «Дэвилз» на $ 100 млн, но затем подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и принял приглашение питерского СКА.