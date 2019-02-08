Мальцев: в КХЛ всего 3-4 клуба, игру которых в принципе можно назвать хоккеем

Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, легендарный нападающий московского «Динамо» Александр Мальцев поделился мнением об уровне КХЛ в сравнении с НХЛ.

«Показывают КХЛ — смотрю. Но какую-либо из команд выделять не стану. Есть всего три-четыре клуба, игру которых можно в принципе назвать хоккеем. Звёзд, за действиями которых приятно наблюдать, сейчас крайне мало.

КХЛ и НХЛ — это разные планеты! Уровень игры даже сравнивать нечего, за океаном сейчас он гораздо выше. Было дело, меня звали в НХЛ. Я не хотел бы об этом говорить — какой клуб. Что толку, ведь уехать возможности всё равно не было. На меня выходили определённые люди, беседа велась в течение часов трёх. Но в те времена можно было только сбежать, а это значило предать. Страну, а главное, болельщиков. Я без всякого кокетства сейчас скажу, что играли мы не для себя, а для людей, которые заполняли трибуны, которые любили нас, переживали и поддерживали. Мы это чувствовали. Как можно было их бросить? Кем бы я после этого был?» — цитирует Мальцева «Беларусь сегодня».