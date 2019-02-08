Итоги дня НХЛ для россиян: 38 сейвов Василевского, феерия Кузнецова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 14 матчах приняли участие 20 представителей России.

На счету Евгения Кузнецова дубль и результативная передача, показатель полезности «+2» и 4 броска в створ за 19.49 на льду (7.21 – в большинстве). У Александра Овечкина две голевые передачи и 7 бросков за 25.22 (11.20 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «+1» и 4 силовых приёма за 23.01. Форвард «Далласа» Александр Радулов не набрал очков в матче с «Нэшвиллом». Российский нападающий продлил безголевую серию до 11 матчей. Семён Варламов потерпел поражение, отразив 38 бросков из 42. В последних 15 матчах российский вратарь потерпел 11 поражений, причем только дважды пропускал менее трёх шайб. Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами, доведя количество очков в этом сезоне до 25. Евгений Дадонов прервал восьмиматчевую безголевую серию. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1», 5 бросков в створ, силовой приём и блок-шот за 28.02 на льду. У Михаила Воробьёва «-1» за 5.51. На счету Ильи Ковальчука реализованный буллит, 4 броска в створ и блок-шот за 16.59.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 38 из 42 90,5 3:4 ОТ Василевский «Тампа» 38 из 39 97,4 0:1 ОТ Худобин «Даллас» 21 из 24 87,5 2:3 Бобровский «Коламбус» 29 из 31 93,5 4:2