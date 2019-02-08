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Итоги дня НХЛ для россиян: 38 сейвов Василевского, феерия Кузнецова

Итоги дня НХЛ для россиян: 38 сейвов Василевского, феерия Кузнецова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 14 матчах приняли участие 20 представителей России.

На счету Евгения Кузнецова дубль и результативная передача, показатель полезности «+2» и 4 броска в створ за 19.49 на льду (7.21 – в большинстве). У Александра Овечкина две голевые передачи и 7 бросков за 25.22 (11.20 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «+1» и 4 силовых приёма за 23.01. Форвард «Далласа» Александр Радулов не набрал очков в матче с «Нэшвиллом». Российский нападающий продлил безголевую серию до 11 матчей. Семён Варламов потерпел поражение, отразив 38 бросков из 42. В последних 15 матчах российский вратарь потерпел 11 поражений, причем только дважды пропускал менее трёх шайб. Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами, доведя количество очков в этом сезоне до 25. Евгений Дадонов прервал восьмиматчевую безголевую серию. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1», 5 бросков в створ, силовой приём и блок-шот за 28.02 на льду. У Михаила Воробьёва «-1» за 5.51. На счету Ильи Ковальчука реализованный буллит, 4 броска в створ и блок-шот за 16.59.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»38 из 4290,53:4 ОТ
Василевский«Тампа»38 из 3997,40:1 ОТ
Худобин«Даллас»21 из 2487,52:3
Бобровский«Коламбус»29 из 3193,54:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Свечников (н)«Каролина»0+2+10410-14.04
Дадонов (н)«Флорида»1+0-10410-17.43
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0004010%16.59
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+0-1000050%05.51
Овечкин (н)«Вашингтон»0+200710-25.22
Кузнецов (н)«Вашингтон»2+1+2041158%19.49
Зыков (н)«Вегас»0+0+10220-13.23
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00012025%09.58
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+1+10202-21.23
Кучеров (н)«Тампа»0+0-12201-21.50
Гурьянов (н)«Даллас»0+000111-11.12
Радулов (н)«Даллас»0+0+10300-20.49
Голдобин (н)«Ванкувер»0+000201-09.58
Анисимов (н)«Чикаго»0+1-1030042%14.31
Панарин (н)«Коламбус»0+0-10200-16.11
Проворов (з)«Филадельфия»0+1+10511-28.02
Задоров (з)«Колорадо»0+0-22032-16.04
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10141-23.01
Куликов (з)«Виннипег»0+000031-16.34
Сергачёв (з)«Тампа»0+000100-13.37
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