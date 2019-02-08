Итоги дня НХЛ для россиян: 38 сейвов Василевского, феерия Кузнецова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 14 матчах приняли участие 20 представителей России.
На счету Евгения Кузнецова дубль и результативная передача, показатель полезности «+2» и 4 броска в створ за 19.49 на льду (7.21 – в большинстве). У Александра Овечкина две голевые передачи и 7 бросков за 25.22 (11.20 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «+1» и 4 силовых приёма за 23.01. Форвард «Далласа» Александр Радулов не набрал очков в матче с «Нэшвиллом». Российский нападающий продлил безголевую серию до 11 матчей. Семён Варламов потерпел поражение, отразив 38 бросков из 42. В последних 15 матчах российский вратарь потерпел 11 поражений, причем только дважды пропускал менее трёх шайб. Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами, доведя количество очков в этом сезоне до 25. Евгений Дадонов прервал восьмиматчевую безголевую серию. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1», 5 бросков в створ, силовой приём и блок-шот за 28.02 на льду. У Михаила Воробьёва «-1» за 5.51. На счету Ильи Ковальчука реализованный буллит, 4 броска в створ и блок-шот за 16.59.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|38 из 42
|90,5
|3:4 ОТ
|Василевский
|«Тампа»
|38 из 39
|97,4
|0:1 ОТ
|Худобин
|«Даллас»
|21 из 24
|87,5
|2:3
|Бобровский
|«Коламбус»
|29 из 31
|93,5
|4:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+2
|+1
|0
|4
|1
|0
|-
|14.04
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|-1
|0
|4
|1
|0
|-
|17.43
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|4
|0
|1
|0%
|16.59
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|50%
|05.51
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|0
|0
|7
|1
|0
|-
|25.22
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|2+1
|+2
|0
|4
|1
|1
|58%
|19.49
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|+1
|0
|2
|2
|0
|-
|13.23
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|25%
|09.58
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|2
|-
|21.23
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|2
|2
|0
|1
|-
|21.50
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|11.12
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|20.49
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|09.58
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|-1
|0
|3
|0
|0
|42%
|14.31
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|16.11
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|+1
|0
|5
|1
|1
|-
|28.02
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-2
|2
|0
|3
|2
|-
|16.04
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|1
|4
|1
|-
|23.01
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|1
|-
|16.34
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|13.37