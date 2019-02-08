Пашков: перед ЧМ Бобкова с Коноваловым можно рассматривать наравне с Бобровским

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о вратарской бригаде сборной России на этапе Евротура.

«Коновалов – открытие этого сезона КХЛ, да и дебют в сборной он не провалил. Упрятать в глухой запас Салака, вратаря отнюдь не слабого, да ещё с позиции новичка клуба – это серьёзный результат, как и 10 сухих матчей за «Локомотив». Другое дело, нужно учитывать и систему игры Ярославля, в которой много внимания уделяется обороне и где вратарь, мягко говоря, не брошен на растерзание. Не меньше мне нравится и Бобков, его увидим во второй встрече Шведских игр. На мой взгляд, на старте карьеры в КХЛ ему не очень везло с клубом, плюс возникали проблемы с доверием. Но помогла фортуна: после форс-мажора с иностранным вратарём в «Авангарде» Бобков получил полноценный шанс.

С главным дуэтом сборной России Сорокин – Шестёркин всё понятно. В нашем внутреннем чемпионате у голкиперов отличная конкуренция. Учитывая, что очень тяжело складывается сезон НХЛ для Бобровского и Варламова, а Василевский, скорее всего, далеко пойдёт по кубковой «сетке», уже сегодня рассматривал бы варианты, при которых мы вообще обойдёмся без голкипера-легионера. И тех же Бобкова с Коноваловым, как ни странно это прозвучит, перед чемпионатом мира в Братиславе имеет смысл рассматривать наравне с теми же Варламовым и Бобровским.

В любом случае если раньше одна только энхаэловская прописка гарантировала игроку место в заявке сборной, то теперь ситуация стала абсолютно профессиональной. Шансы каждого вратаря изначально равны, всё должна решать чистая конкуренция", — цитирует Пашкова Russia-Hockey.