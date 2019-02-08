Сочетание звеньев сборной России перед игрой со Швецией на Евротуре

Стали известны сочетания сборной России перед вторым матчем третьего этапа Евротура с командой Швеции, информирует «Р-Спорт». Нападающий Григорий Денисенко работал в одной тройке с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Кагарлицким. В первом матче с финнами в звене с игроками «Динамо» выступал Анатолий Никонцев.

Календарь Еврохоккейтура-2018/19

Вратари: Игорь Бобков, Илья Коновалов, Александр Самонов;

«Красные»: Артём Зуб — Алексей Береглазов, Андрей Кузьменко — Андрей Светлаков — Константин Окулов, Денис Алексеев;

«Белые»: Захар Арзамасцев — Алексей Василевский, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачёв – Григорий Денисенко, Кирилл Слепец;

«Зелёные»: Иван Мищенко — Андрей Миронов, Алексей Кручинин — Александр Кадейкин — Антон Бурдасов;

«Синие»: Рушан Рафиков — Александр Елесин, Сергей Шумаков — Денис Зернов — Илья Михеев.