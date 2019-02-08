Евгений Малкин пропустит из-за травмы пятый матч подряд

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает Pens Inside Scoop.



Российский нападающий не тренировался с «пингвинами» с 31 января, когда он получил травму верхней части тела в драке с капитаном «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом. С тех пор он пропустил уже четыре матча. Сегодня, 8 февраля, россиянин приступил к тренировкам в бесконтактном джерси.



Малкин в игре с «молниями» записал на свой счёт две результативные передачи. Он отдал 600 пасов за всю карьеру в НХЛ. Малкин стал четвёртым россиянином, достигшим подобного показателя в истории лиги. Ранее подобный результат преодолели Сергей Фёдоров (696), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).

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